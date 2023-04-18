Ополченцам Донбасса хотят предоставить статус ветерана боевых действий

Ополченцам Донбасса хотят предоставить статус ветерана и инвалида боевых действий. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

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Речь в документе идет о людях, которые по решению органов исполнительной власти ДНР и ЛНР начиная с 12 мая 2014 года участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил, воинских формирований и органов Донецкой и Луганской Республик.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что уже инициированы поправки о наделении статусом ветерана и инвалида боевых действий участников СВО, заключивших контракт с организациями, содействующими Вооруженным Силам РФ.

«Все, кто сегодня рискует своей жизнью, защищая нашу страну в ходе СВО, должны иметь равный статус — ветерана боевых действий, быть уверены, что государство позаботится о них и их семьях независимо от того, солдат это, офицер, доброволец, каждый, кто участвует в выполнении задач СВО», — подчеркнул спикер.

Статус ветерана боевых действий получат граждане, заключившие контракт с организациями, которые оказывают содействие либо участвуют в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. В случае получения инвалидности участнику СВО будет присвоен статус инвалида боевых действий.

Выдача удостоверения ветерана боевых действий единого образца, установленного Правительством РФ, будет осуществляться на основании решения высших исполнительных органов государственной власти ДНР и ЛНР.