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18 минут назад

Воробьев: поликлиника в Серпухове будет сдана на месяц раньше срока

Газета.Ruиещё 1

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил строительство поликлиники в Серпухове в микрорайоне "Ивановские дворики", сообщает пресс-служба главы региона.

Воробьев: поликлиника в Серпухове будет сдана на месяц раньше срока
Фото: Пресс-служба губернатора Московской областиПресс-служба губернатора Московской области

"Спасибо подрядчикам - они пока не подводят, сейчас готовность поликлиники - 25%. И мы планируем, что она будет сдана уже в ноябре, на месяц раньше срока", - отметил он.

По его словам, учреждение спроектировали по новому стандарту. Это первая поликлиника в Серпухове, которая будет расположена в отдельном здании. Ее площадь составит 10 тыс. кв.м., а планируемая мощность – 700 посещений в смену.

Кроме этого, поликлиника будет обеспечена оборудованием для свободного доступа и передвижения маломобильных граждан. В детском и взрослом отделениях будут размещаться все профильные специалисты, кабинеты реабилитационно-восстановительного лечения, отделения функциональной диагностики. Также поликлинику планируется оснастить современным высокотехнологичным оборудованием. Впервые МРТ и КТ будет установлено в учреждении первичного звена.

При этом по проекту на прилегающей к поликлинике территории разместятся: детская игровая площадка, зона отдыха и парковка, как для сотрудников, так и посетителей, открытая стоянка для машин спецтранспорта, площадка для контейнеров.

Воробьев отметил, что в микрорайоне много молодых семей. Для них важно, чтобы все доктора были в шаговой доступности, добавил он.

"В новой поликлинике откроют 14 кабинетов участковых врачей для взрослых и детей. Наша задача - уже сейчас подобрать специалистов и помочь им устроиться в Серпухове", - рассказал губернатор.

Общество,Андрей Воробьев,
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