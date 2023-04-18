Воробьев: поликлиника в Серпухове будет сдана на месяц раньше срока

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил строительство поликлиники в Серпухове в микрорайоне "Ивановские дворики", сообщает пресс-служба главы региона.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

"Спасибо подрядчикам - они пока не подводят, сейчас готовность поликлиники - 25%. И мы планируем, что она будет сдана уже в ноябре, на месяц раньше срока", - отметил он.

По его словам, учреждение спроектировали по новому стандарту. Это первая поликлиника в Серпухове, которая будет расположена в отдельном здании. Ее площадь составит 10 тыс. кв.м., а планируемая мощность – 700 посещений в смену.

Кроме этого, поликлиника будет обеспечена оборудованием для свободного доступа и передвижения маломобильных граждан. В детском и взрослом отделениях будут размещаться все профильные специалисты, кабинеты реабилитационно-восстановительного лечения, отделения функциональной диагностики. Также поликлинику планируется оснастить современным высокотехнологичным оборудованием. Впервые МРТ и КТ будет установлено в учреждении первичного звена.

При этом по проекту на прилегающей к поликлинике территории разместятся: детская игровая площадка, зона отдыха и парковка, как для сотрудников, так и посетителей, открытая стоянка для машин спецтранспорта, площадка для контейнеров.

Воробьев отметил, что в микрорайоне много молодых семей. Для них важно, чтобы все доктора были в шаговой доступности, добавил он.