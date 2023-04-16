Российский подводник помогал режиссеру Кэмерону снимать «Титаник»

Легендарный «Титаник» режиссера Джеймса Кэмерона мог бы стать обычным фильмом-катастрофой, если бы не российский подводник Анатолий Сагалевич. О своем участии в съемках проекта рассказал сам моряк в беседе с газетой «Известия».
«Титаник» рассказывает о взаимоотношениях бедняка Джека и представительницы британской элиты Розы. История их любви разворачивается на огромном пассажирском лайнере.
Сагалевич помогал Кэмерону в создании подводных сцен. По его словам, режиссер стремился сделать сюжет более душевным, однако не знал, как это претворить в жизнь.
В какой-то момент Сагалевич решил дать Кэмерону ценный совет, который и принес фильму всемирную известность. Подводник отметил, что мир устал от жесткости и насилия, предложив режиссеру добавить в киноленту трогательную историю любви.