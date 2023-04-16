Патриарх Кирилл рассказал об управлении истребителем МиГ-29

Патриарх Кирилл рассказал, что в молодости совершил вылет на МиГ-29
Патриарх Кирилл рассказал, что всегда трепетно относился к небу, мечтал подняться в воздух. Он пояснил, что однажды его мечта сбылась - командир истребительного полка пригласил его совершить полет на МиГ-29. Видео опубликовали «Известия» в своем Telegram-канале.
Патриарх уточнил, что это произошло в Смоленске. Он служил в церкви, которая располагалась неподалеку от военного аэродрома.
Однажды, отметил Кирилл, он разговорился с командиром истребительного полка и попросил его взять с собой в один из полетов.
Офицер наотрез отказал ему, но затем все же пришел в церковь и пригласил полетать. Священнослужитель согласился, направился на летное поле и вскоре был в кабине МИГа, на месте второго пилота.
Вместе с офицером он поднялся в воздух и выполнил «все фигуры высшего пилотажа».
Уточняется, что Патриарх рассказал о своем летном опыте во время общения с экипажем МКС.