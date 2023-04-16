$81.50-0.1790.16+0.16

Патриарх Кирилл рассказал, что в молодости совершил вылет на МиГ-29

5

Патриарх Кирилл рассказал, что всегда трепетно относился к небу, мечтал подняться в воздух. Он пояснил, что однажды его мечта сбылась - командир истребительного полка пригласил его совершить полет на МиГ-29. Видео опубликовали «Известия» в своем Telegram-канале.

Патриарх Кирилл рассказал об управлении истребителем МиГ-29
© ТАСС

Патриарх уточнил, что это произошло в Смоленске. Он служил в церкви, которая располагалась неподалеку от военного аэродрома.

Однажды, отметил Кирилл, он разговорился с командиром истребительного полка и попросил его взять с собой в один из полетов.

Офицер наотрез отказал ему, но затем все же пришел в церковь и пригласил полетать. Священнослужитель согласился, направился на летное поле и вскоре был в кабине МИГа, на месте второго пилота.

Вместе с офицером он поднялся в воздух и выполнил «все фигуры высшего пилотажа».

Уточняется, что Патриарх рассказал о своем летном опыте во время общения с экипажем МКС.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий