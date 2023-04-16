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27 минут назад

Умер советский поэт-песенник, автор "Учительского вальса" Григорий Лютый

Российская Газета

На 75-м году жизни скончался советский и украинский поэт и писатель Григорий Иванович Лютый. На его стихи написано более сотни песен, которые исполняли Анатолий Сердюк, Лидия Михайленко, Ирина Ярчевская, Сергей Шестопалов, другие. Наиболее известные из них - "Не спрашивай", "Скрипка", "Учительский вальс", "Соловьиный острог", "Блюз любви", "Шиповник". О кончине Лютого сообщила в соцсети глава регионального отдела Союза писателей Украины. Причина не называется.

Умер советский поэт-песенник, автор "Учительского вальса" Григорий Лютый
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Лютый родился в 1949 году в Гуляйполе. Окончив музыкальную школу, работал баянистом и заведующим Дома культуры. Далее поступил на филологический факультет Запорожского пединститута. Первые стихи поэта были опубликованы в 1964-м в районной газете "Заря коммунизма". Автор ряда сборников и детской книги "Светлана".

Принимал активное участие в работе различных редколлегий, выступал по радио и на телевидении, творчески встречался с трудовыми коллективами, студентами, школьниками, интеллигенцией. Участник VIII Всесоюзного совещания молодых писателей. Лютый был единственным делегатом от Союза писателей Украины на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1985 году.

Общество,Сергей Шестопалов,
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