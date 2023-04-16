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Дмитрий Медведев поздравил россиян с Пасхой

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил жителей России с Пасхой.

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Пасхой
© РИА Новости

Медведев уточнил, что в Пасхальную седмицу люди по традиции желают друг другу мира. Он добавил, что также желает россиянам мира.

Вместе с тем, подчеркнул зампред Совбеза, он хотел бы достижения не просто мира как такового, прекращения военных действий.

По его мнению, долгожданный мир может наступить только после достижения целей спецоперации и полного разгрома противника. И именно такого мира он и желает россиянам.

Ранее Медведев предсказал исчезновение Украины с геополитической карты. Он подчеркнул, что это государство «никому не нужно».

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