Дмитрий Медведев поздравил россиян с Пасхой

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил жителей России с Пасхой.

Медведев уточнил, что в Пасхальную седмицу люди по традиции желают друг другу мира. Он добавил, что также желает россиянам мира.

Вместе с тем, подчеркнул зампред Совбеза, он хотел бы достижения не просто мира как такового, прекращения военных действий.

По его мнению, долгожданный мир может наступить только после достижения целей спецоперации и полного разгрома противника. И именно такого мира он и желает россиянам.