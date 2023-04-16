Дмитрий Медведев поздравил россиян с Пасхой
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил жителей России с Пасхой.
Медведев уточнил, что в Пасхальную седмицу люди по традиции желают друг другу мира. Он добавил, что также желает россиянам мира.
Вместе с тем, подчеркнул зампред Совбеза, он хотел бы достижения не просто мира как такового, прекращения военных действий.
По его мнению, долгожданный мир может наступить только после достижения целей спецоперации и полного разгрома противника. И именно такого мира он и желает россиянам.
Ранее Медведев предсказал исчезновение Украины с геополитической карты. Он подчеркнул, что это государство «никому не нужно».