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«Полного разгрома врага»: Медведев загадал желание на Пасху

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Медведев пожелал россиянам в Светлово Христово Воскресение «полного разгрома врага»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал россиянам мира по случая Светлова Христова Воскресения. В своем Telegram-канале он уточнил, что этого можно добиться только путем полного разгрома врага.

В Светлое Христово Воскресение и Пасхальную седмицу принято желать мира. Я тоже желаю нашей стране и всем нашим людям долгожданного мира. Мира после достижения целей специальной военной операции и полного разгрома врага! — написал Медведев.

Минувшей ночью Донецк четыре раза подвергался обстрелам. Про данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), всего ВСУ было выпущено 20 ракет, которые упали в Ворошиловском, Кировском и Киевском районах города. В результате обстрела погибла беременная женщина, еще три человека получили ранения.

Медведев высказался о целях СВО

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что Россия отомстит Украине за обстрел Донецка в пасхальную ночь. Она опубликовала кадры, на которых видны последствия ударов.

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