Россиянам напомнили о штрафах за старые покрышки на участках

В России на протяжении многих лет было популярно создавать из старых шин вазоны, бордюры, различные украшения. Вместе с тем, резина, из которой изготавливают покрышки, содержит ряд вредных веществ. Поэтому использовать ее в декоративных целях нельзя, пишут «Аргументы и факты».
Эксперты издания напомнили, что использованные автомобильные шины отнесены к отходам IV класса опасности. Законом запрещается выбрасывать их в мусорные контейнеры, отправлять на свалки ТКО, мастерить из них клумбы и кресла.
По статье 8.2 Административного кодекса нарушителям закона грозят штрафы в размере до 2 тыс. рублей для физических лиц, и до 250 тыс. для организаций.
Старые покрышки, резюмировали эксперты, следует сдавать в обязательном порядке в специальные компании, которые занимаются их переработкой. Кроме того, если шины не слишком изношены, их можно сдать в автосалоны. Вознаграждение в этом случае может доходить до 5 тыс. рублей.