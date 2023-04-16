Россиянам напомнили о штрафах за старые покрышки на участках

В России на протяжении многих лет было популярно создавать из старых шин вазоны, бордюры, различные украшения. Вместе с тем, резина, из которой изготавливают покрышки, содержит ряд вредных веществ. Поэтому использовать ее в декоративных целях нельзя, пишут «Аргументы и факты».

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Эксперты издания напомнили, что использованные автомобильные шины отнесены к отходам IV класса опасности. Законом запрещается выбрасывать их в мусорные контейнеры, отправлять на свалки ТКО, мастерить из них клумбы и кресла.

По статье 8.2 Административного кодекса нарушителям закона грозят штрафы в размере до 2 тыс. рублей для физических лиц, и до 250 тыс. для организаций.