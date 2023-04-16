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6 минут назад

Россиянам напомнили о штрафах за старые покрышки на участках

Илья Родин

В России на протяжении многих лет было популярно создавать из старых шин вазоны, бордюры, различные украшения. Вместе с тем, резина, из которой изготавливают покрышки, содержит ряд вредных веществ. Поэтому использовать ее в декоративных целях нельзя, пишут «Аргументы и факты».

Россиянам напомнили о штрафах за старые покрышки на участках
Фото: соцсетисоцсети

Эксперты издания напомнили, что использованные автомобильные шины отнесены к отходам IV класса опасности. Законом запрещается выбрасывать их в мусорные контейнеры, отправлять на свалки ТКО, мастерить из них клумбы и кресла.

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По статье 8.2 Административного кодекса нарушителям закона грозят штрафы в размере до 2 тыс. рублей для физических лиц, и до 250 тыс. для организаций.

Старые покрышки, резюмировали эксперты, следует сдавать в обязательном порядке в специальные компании, которые занимаются их переработкой. Кроме того, если шины не слишком изношены, их можно сдать в автосалоны. Вознаграждение в этом случае может доходить до 5 тыс. рублей.

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