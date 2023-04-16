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13 минут назад

В ЕГЭ по истории появятся задания об СВО

ТАСС

Вопросы, связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине, включат в задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории после того, как соответствующие учебники появятся во всех российских школах, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Рособрнадзора.

В ЕГЭ по истории появятся задания об СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА (контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации - прим. ТАСС) соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала. То есть, если материал для изучения будет включен в программу 10-го класса, КИМ по истории будут скорректированы с учетом завершения обучения в средней школе", - говорится в сообщении.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что учебник истории с разделом про СВО будет доступен с 1 сентября для 10-11-х классов. Как сообщали в январе в пресс-службе министерства, планируется, что массово он будет использоваться в школах с 2024-2025 года.

Общество,Сергей Кравцов,Рособрнадзор,
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