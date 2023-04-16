Глава Грузинской церкви предупредил об угрозе ядерной катастрофы

Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II в Пасхальной эпистоле заявил, что в мире наступили тяжелые и взрывоопасные времена, передает грузинский «Первый канал». По его словам, в настоящее время угроза ядерной катастрофы стала реальной.

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«Веками наша страна отражала вражеские нашествия и всегда дорожила миром. И сегодня страна переживает сложнейший период и нам нужно заботиться о нашем мирном завтрашнем дне, позаботиться о развитии и процветании страны», — отметил глава Грузинской церкви.

Как указал грузинский патриарх, там, где царит вражда, насилие и несправедливость, не может восторжествовать мир. Он также подчеркнул, что только в мирное время можно ясно понять «свое предназначение».