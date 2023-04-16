$81.50-0.1790.16+0.16
26 минут назад

Глава Грузинской церкви предупредил об угрозе ядерной катастрофы

Газета.Ru

Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II в Пасхальной эпистоле заявил, что в мире наступили тяжелые и взрывоопасные времена, передает грузинский «Первый канал». По его словам, в настоящее время угроза ядерной катастрофы стала реальной.

Глава Грузинской церкви предупредил об угрозе ядерной катастрофы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Веками наша страна отражала вражеские нашествия и всегда дорожила миром. И сегодня страна переживает сложнейший период и нам нужно заботиться о нашем мирном завтрашнем дне, позаботиться о развитии и процветании страны», — отметил глава Грузинской церкви.

Как указал грузинский патриарх, там, где царит вражда, насилие и несправедливость, не может восторжествовать мир. Он также подчеркнул, что только в мирное время можно ясно понять «свое предназначение».

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что мир оказался под угрозой начала ядерного конфликта из-за действий Вашингтона. По его словам, важно, чтобы следующим президентом США стал человек, готовый решать проблему разоружения.

Общество,Скотт Риттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий