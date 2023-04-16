Рамзан Кадыров отреагировал на сожжение Корана в Москве

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал в своем Telegram-канале на видео сожжения Корана в Москве. Он назвал это «визитной карточкой и инструментом западных либеральных провокаторов».

«В ближайшее время личность провокатора будет установлена, он понесёт заслуженное наказание», — написал он.

По словам Кадырова, он держит связь со специалистами ФСБ, отслеживающими цифровые следы распространителей ролика в сети.

«Работают и мои специалисты. Мэрия Москвы также задействовала свои ресурсы», — заявил глава Чечни.

Он призвал читателей своего канала не поддаваться провокации, не выдвигать ошибочных версий и теорий и не выплескивать эмоции в сеть.

«Я занимаюсь этим вопросом и обещаю, что поиски этого провокатора не будут прекращены», — закончил обращение он.