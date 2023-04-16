Папа Римский Франциск поздравил россиян с Пасхой

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который поддерживает переписку с папой Римским Франциском, сообщил, что понтифик поздравил российский народ с праздником Пасхи. Об этом он заявил РИА Новости.
«Всем православным братьям мои поздравления с Пасхой. Светлой и Святой Пасхи всему русскому народу! Я молюсь за всех православных братьев и сестер разных национальностей, чтобы Воскресший Господь был рядом со всеми и дал нам дар мира», — говорится в письме папы Римского.
Ранее российский президент Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. В честь религиозного праздника глава государства отметил созидательную деятельность Русской православной церкви (РПЦ) и других христианских конфессий в сохранении богатого исторического и культурного наследия, укреплении института семьи и воспитание молодежи.
До этого стало известно, что Путин посетил пасхальную службу в столичном храме Христа Спасителя. После службы российский президент и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками.