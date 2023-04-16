Папа Римский Франциск поздравил россиян с Пасхой

«Всем православным братьям мои поздравления с Пасхой. Светлой и Святой Пасхи всему русскому народу! Я молюсь за всех православных братьев и сестер разных национальностей, чтобы Воскресший Господь был рядом со всеми и дал нам дар мира», — говорится в письме папы Римского.