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Патриарх Кирилл обратился к россиянам и украинцам

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал россиянам и украинцам, чтобы Господь хранил их страны, он произнес речь в телеобращении перед пасхальной службой, передает «Россия-1».

Патриарх Кирилл обратился к россиянам и украинцам
© ТАСС

Он пожелал, чтобы Бог укрепил мир и любовь между народами. Как уточнил патриарх, происходят тяжелые события — «междоусобная брань». Священнослужитель обратился к россиянам и украинцам.

«Да хранит Господь страны наши, да укрепит мир и любовь в отношениях между нами, и верим, что по милости Божией мы все способны будем реально изменить мир к лучшему», — подчеркнул он.

Патриарх пожелал народам пройти через постигшие их испытания.

Ранее священнослужитель заявил, что народы исторической Руси, в том числе русские, украинцы и белорусы, должны «остановить попытки междоусобной брани» и примириться. По его словам, сейчас российское государство стоит «перед лицом многих опасных, но одновременно и судьбоносных вызовов».

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