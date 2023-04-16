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42 минуты назад

В Главном храме ВС России проходит пасхальная служба

ТАСС

Пасхальное богослужение проходит в Главном храме Вооруженных сил (ВС) РФ, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны России.

В Главном храме ВС России проходит пасхальная служба
Фото: ТАССТАСС

"Самый важный праздник православных христиан - Воскресение Христово - проходит в Главном храме Вооруженных сил РФ. Торжество объединило под сводами храма верующих военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных сил РФ, а также прихожан", - рассказали в военном ведомстве.

Пасхальную службу возглавил митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Феогност. Торжественное богослужение в честь Воскресения Христова также проходит в Ставропигиальном Никольском морском соборе Кронштадта. Там службу возглавил настоятель собора - заместитель председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, архимандрит Алексий (Ганьжин).

В рамках празднования Светлой Пасхи в Главном храме ВС РФ состоится большой фестиваль хорового пения, где выступят военные и православные коллективы: Московский Синодальный хор, хор "Аннино", хор Данилова монастыря, хор "Радуга" и "Бельканто".

На Соборной площади Главного храма ВС РФ в субботу и воскресенье организовано освящение пасхальной снеди.

23 апреля в Главном храме ВС РФ пройдет II Большой хоровой собор. В концертной программе примут участие Преображенский и Камерный хор прихожан храма Христа Спасителя, Православный хор и ансамбль инженерных войск ВС РФ "За веру и отечество", ансамбль песни и пляски "Красная звезда" ракетных войск стратегического назначения, хор курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного Университета им. Благоверного князя Александра Невского, ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск РФ и другие.

Общество,Александр Невский,Иисус Христос,Верховный суд,Минобороны России,
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