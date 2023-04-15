Патриарх Кирилл призвал молиться о мире братских народов

Братские народы, встречающие предпасхальную субботу, должны молиться о мире. Такое обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла РПЦ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В светозарный праздник Пасхи наши особые молитвы обращены к Богу о людях, находящихся в зоне военных действий», — добавил Кирилл.

По словам главы РПЦ, христиане, чьи сердца «опалены огнем междоусобного конфликта», должны молить Бога об, «чтобы Он по Своей милости и благоутробию исцелил телесные, а наипаче — душевные раны».