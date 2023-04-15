$81.50-0.1790.16+0.16
9 минут назад

Патриарх Кирилл призвал молиться о мире братских народов

Lenta.ru

Братские народы, встречающие предпасхальную субботу, должны молиться о мире. Такое обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла РПЦ.

Патриарх Кирилл призвал молиться о мире братских народов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В светозарный праздник Пасхи наши особые молитвы обращены к Богу о людях, находящихся в зоне военных действий», — добавил Кирилл.

По словам главы РПЦ, христиане, чьи сердца «опалены огнем междоусобного конфликта», должны молить Бога об, «чтобы Он по Своей милости и благоутробию исцелил телесные, а наипаче — душевные раны».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин встретит Пасху 16 апреля в воскресенье, приехав в храм Христа Спасителя. В 2022 году Путин также посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Общество,Патриарх Кирилл,Дмитрий Песков,Иисус Христос,Сергей Собянин,Владимир Путин,РПЦ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий