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38 минут назад

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Мослента

С новым видом мошенничества столкнулись жители России, которые начали жаловаться на родологов, обещающих искоренить из генома грехи предков, сообщает Mash.

Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Фото: мослентамослента

Схема заключается в том, что человек приходит на прием к такому «гуру» с определенной проблемой, например, неудачами в бизнесе. После рассказа своей истории он получает заключение, что все проблемы идут от предков, которые в свое время не искупили вину за какой-то проступок.

Для большей правдоподобности родологи используют слова из психологии, биологии и геномики, чтобы внушить человеку уверенность в правдивости своих слов.

Когда клиент соглашается со всем сказанным, ему предлагают купить курс или лекции стоимостью от 20 тысяч до полутора миллиона рублей. О деятельности подобных специалистов уже сообщили в полицию. Теперь правоохранителям предстоит проверить одну из таких школ.

Ранее в Москве «ведьма» выманила более 300 тысяч рублей у экс-полицейской.

Общество,ПРЕДОК,
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