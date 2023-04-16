В Москву прибыл Благодатный огонь из Иерусалима

Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня доставлен в Москву. Самолет с ним уже приземлился в одном из аэропортов столицы. Об этом передают корреспонденты с места событий.

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«Самолет с Благодатным огнем приземлился в Москве», — сообщают корреспонденты РИА Новости.

Лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья.