В Москву прибыл Благодатный огонь из Иерусалима

Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня доставлен в Москву. Самолет с ним уже приземлился в одном из аэропортов столицы. Об этом передают корреспонденты с места событий.
«Самолет с Благодатным огнем приземлился в Москве», — сообщают корреспонденты РИА Новости.
Лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья.
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня 15 апреля и был передан российской стороне. По пути в Москву самолет огнем из Иерусалима приземлился в Сочи на дозаправку, пишет RT. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Появление огня в канун православной Пасхи по молитвам духовенства называют «чудом схождения».