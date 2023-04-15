Патриарх Кирилл освятил куличи у храма Христа Спасителя

Утром в субботу совершалась литургия Василия Великого, в ходе которой патриарх пожелал всем верующим провести Великую субботу мирно и в духовной сосредоточенности, без житейской суеты и «не вступая в распри», передает ТАСС.

«Мое предпасхальное пожелание каждому в том, чтобы сегодня хранить себя особенно – свой внутренний мир, свои мысли, избегать пустых, ненужных и особенно несущих для других людей что-то нехорошее, неправильное слов», – сказал патриарх в проповеди.

Предстоятель Русской православной церкви привел слова из песнопения богослужения Великой субботы о том, что в этот день должна молчать «всяка плоть человеча».

«Да поможет нам Господь с чистым сердцем и очищенной покаянием совестью войти в радость Его пресветлого Воскресения», – заключил патриарх.

Посередине храма Христа Спасителя можно увидеть плащаницу, которая символизирует тело Спасителя. Она находится в храме с середины пятницы, передает РИА «Новости».

Великая суббота – последний день перед Пасхой, которая в 2023 году отмечается православными 16 апреля. Накануне верующие вспоминали погребение распятого Иисуса Христа, то в субботу – то, как он сошел в ад.

Освящение куличей прошло и в других российских городах.