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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

Благодатный огонь сошел в иерусалимском храме Гроба Господня. О ежегодном пасхальном чуде сообщает РИА Новости.

Патриарх Иерусалимский Феофил III помолился в Кувуклии о чуде, после чего вышел с огнем в руках и начал раздавать его верующим.

Схождение Благодатного огня происходит накануне Пасхи по юлианскому календарю. В этом году религиозный праздник пришелся на 16 апреля.

Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Верующие считают, что на этом месте был распят и воскрес Иисус Христос.

В Москву Благодатный огонь доставят из Иерусалима ночью 16 апреля. Сначала огонь появится в храме Христа Спасителя, где пройдет патриаршее богослужение. Затем его отвезут в другие российские города.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал верующим провести канун Пасхи без суеты и «не вступая в распри».

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