Исследование выявило уровень защищенности россиян от кори

Иммунитета к кори нет у 72% россиян, говорится в отчете лаборатории «Гемотест», результаты которого публикует РИА Новости.

«В среднем у 72% россиян, сдавших анализ на антитела класса G к вирусу кори, нет иммунитета к этой опасной инфекции», — говорится в сообщении.

По информации лаборатории, в первые месяцы 2023 года россияне стали проверять иммунитет к кори в два раза чаще в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В текущем году «Гемотест» провел уже 17 000 исследований на антитела IgG к кори.

Специалисты лаборатории также выявили, что нет защиты от вируса у 80% пациентов, прошедших исследование, в Ханты-Мансийском автономном округе и Ставропольском крае, у 75-77% — в Москве и 73% — Санкт-Петербурге и Московской области.