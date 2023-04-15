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11 минут назад

Исследование выявило уровень защищенности россиян от кори

Газета.Ru

Иммунитета к кори нет у 72% россиян, говорится в отчете лаборатории «Гемотест», результаты которого публикует РИА Новости.

Исследование выявило уровень защищенности россиян от кори
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В среднем у 72% россиян, сдавших анализ на антитела класса G к вирусу кори, нет иммунитета к этой опасной инфекции», — говорится в сообщении.

По информации лаборатории, в первые месяцы 2023 года россияне стали проверять иммунитет к кори в два раза чаще в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В текущем году «Гемотест» провел уже 17 000 исследований на антитела IgG к кори.

Специалисты лаборатории также выявили, что нет защиты от вируса у 80% пациентов, прошедших исследование, в Ханты-Мансийском автономном округе и Ставропольском крае, у 75-77% — в Москве и 73% — Санкт-Петербурге и Московской области.

Врачи напомнили, что первую прививку от кори делают ребенку в 1 год, затем — в 6 лет. После второй прививки иммунитет формируется в 95% случаев и сохраняется примерно на 18 лет в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Медики советуют контролировать уровень антител каждые пять лет, чтобы вовремя защитить себя от заражения.

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