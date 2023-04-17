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В России за сутки выявили 5789 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 5789 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

В России за сутки выявили 5789 новых случаев коронавируса
© Вечерняя Москва

За указанный период официально подтвердили 36 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 401 человек был госпитализирован в медицинское учреждение с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 5994 пациента, отмечается на портале.

По данным агентства Bloomberg, в ближайшее десятилетие мир может поразить новая пандемия, поэтому к ней необходимо готовиться заранее. Уточняется, что это связано с изменением климата, увеличением количества международных поездок, а также угрозой заболеваний.

Современные технологии помогают получить медицинскую помощь не выходя из дома. Широкую популярность телемедицина получила во время пандемии коронавируса и с тех пор прочно вошла в нашу жизнь. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ларисы Алексеевой, когда можно обращаться за удаленной медпомощью.

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