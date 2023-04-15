Дачникам рассказали, что им грозит за неправильно установленный туалет

Надзорные службы могут потребовать от дачника снести на участке неправильно установленный туалет, а также оштрафовать за это на 5 тысяч рублей, заявил в разговоре с NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он добавил, что собственник обязан вызывать специалиста для очистительных работ.

За несоблюдение всех правил установки туалета на даче — штраф до 5 тысяч рублей и предписание о сносе. Для очистительных работ вашего туалета нужно приглашать специалистов с ассенизатором. Делать это лучше раз в дачный сезон, — дал совет Чаплин.

Стоимость услуг ассенизатора — 5 тысяч рублей и не всегда нужен договор. Законом не запрещается просто договориться о проведении работ. Самостоятельно проводить эту процедуру не рекомендуется, поскольку есть риск отравления, заражения почвы и споров с соседями из-за резкого неприятного запаха.