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1 час назад

Дачникам рассказали, что им грозит за неправильно установленный туалет

News.ru

Надзорные службы могут потребовать от дачника снести на участке неправильно установленный туалет, а также оштрафовать за это на 5 тысяч рублей, заявил в разговоре с NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он добавил, что собственник обязан вызывать специалиста для очистительных работ.

Дачникам рассказали, что им грозит за неправильно установленный туалет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

За несоблюдение всех правил установки туалета на даче — штраф до 5 тысяч рублей и предписание о сносе. Для очистительных работ вашего туалета нужно приглашать специалистов с ассенизатором. Делать это лучше раз в дачный сезон, — дал совет Чаплин.

Стоимость услуг ассенизатора — 5 тысяч рублей и не всегда нужен договор. Законом не запрещается просто договориться о проведении работ. Самостоятельно проводить эту процедуру не рекомендуется, поскольку есть риск отравления, заражения почвы и споров с соседями из-за резкого неприятного запаха.

Ранее Чаплин пояснил, что выгребная яма туалета должна составлять три-четыре метра глубины. Это оптимально, чтобы не навредить почве, но в то же время часто пользоваться туалетом. Согласно санитарным нормам, расстояние от туалета до других построек должно быть не менее 12 метров, а до колодца — не меньше восьми метров.

Общество,Никита Чаплин,
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