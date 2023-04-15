В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе временно остановлена работа морского пассажирского транспорта. Об этом рассказала в официальном Telegram-канале пресс-служба ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».
В ГКУ уточнили, что катера и паром не будут ходить по всем трем направлениям: от Артиллерийской бухты к Северной и Радиогорке и от Графской пристани до Северной.
Компенсационные маршруты будут организованы от конечных остановочных пунктов. Об изменениях в работе МПТ будет размещена дополнительная информация.
Причина приостановки не указана. Вместе с тем, в последнее время рейд Севастопольской бухты перекрывают из-за неблагоприятных погодных условий. В частности, сильного северо-западного ветра.