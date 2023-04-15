$81.50-0.1790.16+0.16

В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе временно остановлена работа морского пассажирского транспорта. Об этом рассказала в официальном Telegram-канале пресс-служба ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта
© РИА Новости

В ГКУ уточнили, что катера и паром не будут ходить по всем трем направлениям: от Артиллерийской бухты к Северной и Радиогорке и от Графской пристани до Северной.

Компенсационные маршруты будут организованы от конечных остановочных пунктов. Об изменениях в работе МПТ будет размещена дополнительная информация.

Причина приостановки не указана. Вместе с тем, в последнее время рейд Севастопольской бухты перекрывают из-за неблагоприятных погодных условий. В частности, сильного северо-западного ветра.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий