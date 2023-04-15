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31 минуту назад

Очередь за куличами в Москве попала на видео

Мослента

Москвичи выстроились в очередь за куличами на Рязанском проспекте и попали на видео, опубликованное в группе «Рязанский проспект (Рязанка). М125» в социальной сети «ВКонтакте».

«У "Палыча" на Рязанском ажиотаж — все пришли за куличами. И ведь такое не первый год», — отметил автор поста. В ролике люди собрались у магазина, расположенного в жилом доме.

«Я заранее никогда не покупаю, хочется, чтобы совсем свеженький кулич был», «Мне повезло больше, у меня муж сам стряпает», — написали в комментариях подписчицы интернет-сообщества.

«Как-то диковато смотрится магазин в пустующем доме под снос...» — заметил один из юзеров. «Говорят, этот магазин еще все лето будет работать», — ответили ему.

Ранее была названа средняя стоимость пасхального кулича в 2023 году.

Общество,Видео,
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