Минздрав зарегистрировал вакцину от ковида для детей 6-11 лет

Министерство здравоохранения России зарегистрировало двухкомпонентную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции у детей в возрасте от 6 до 11 лет включительно, следует из данных государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

Среди противопоказаний - гиперчувствительность к какому-либо из компонентов препарата или к лекарственному препарату с аналогичными компонентами, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, возраст до шести лет. При острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. В случае нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ иммунизацию организуют после того, как температура придет в норму.