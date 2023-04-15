$81.50-0.1790.16+0.16

Минздрав зарегистрировал вакцину от ковида для детей 6-11 лет

2

Министерство здравоохранения России зарегистрировало двухкомпонентную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции у детей в возрасте от 6 до 11 лет включительно, следует из данных государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

Минздрав зарегистрировал вакцину от ковида для детей 6-11 лет
© ТАСС

"Гам-КОВИД-Вак-Д Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2", - отмечается в реестре.

Среди противопоказаний - гиперчувствительность к какому-либо из компонентов препарата или к лекарственному препарату с аналогичными компонентами, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, возраст до шести лет. При острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. В случае нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ иммунизацию организуют после того, как температура придет в норму.

В январе директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщал, что состав вакцины планируется обновить после регистрации.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий