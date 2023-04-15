Россиянам сообщили безопасный срок хранения пасхальных яиц

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с радио Sputnik обозначил безвредный для здоровья срок хранения пасхальных яиц.

По его словам, сваренное вкрутую яйцо следует съесть в течение 6–12 часов. При хранении яиц в холодильнике период свежести продукта «продляется» до 36 часов.

Медик подчеркнул, что если хранить яйца слишком долго и съесть их позднее вышеуказанных сроков, можно спровоцировать сальмонеллез, токсикоинфекцию и другие инфекционные болезни кишечника.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Якушев рекомендовал съедать не более 3-4 яиц в день в Пасху, так как яйца в большом количестве могут вызвать диспепсические явления в животе и тяжесть, а также приводить к серьезным проблемам у людей с патологиями желудочно-кишечного тракта.