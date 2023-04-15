Паромную переправу в Крым приостановили из-за тумана

Движение паромов на Керченской переправе в субботу приостановили из-за тумана, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Крыму .

"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газелей", по Крымскому мосту временно ограничено с 11 декабря. О снятии временных ограничений объявят дополнительно. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.