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1 час назад

Паромную переправу в Крым приостановили из-за тумана

ТАСС

Движение паромов на Керченской переправе в субботу приостановили из-за тумана, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Крыму.

Паромную переправу в Крым приостановили из-за тумана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газелей", по Крымскому мосту временно ограничено с 11 декабря. О снятии временных ограничений объявят дополнительно. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.

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