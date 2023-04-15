Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи, сообщает ТАСС.

По информации агентства, в храме собрались более 2 тысяч паломников из разных стран мира.

В этом году по случаю схождения Благодатного огня были усилены меры безопасности в Старом городе Иерусалима. В частности, до 2,4 тыс. ограничили число участников молитвы в храме Гроба Господня, все они должны были иметь спецпропуска.

Российская делегация также прибыла в храм. Она получила частицу Благодатного огня в Иерусалиме и направилась в аэропорт Бен-Гурион, откуда вылетит в Москву.