Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи, сообщает ТАСС.
По информации агентства, в храме собрались более 2 тысяч паломников из разных стран мира.
В этом году по случаю схождения Благодатного огня были усилены меры безопасности в Старом городе Иерусалима. В частности, до 2,4 тыс. ограничили число участников молитвы в храме Гроба Господня, все они должны были иметь спецпропуска.
Российская делегация также прибыла в храм. Она получила частицу Благодатного огня в Иерусалиме и направилась в аэропорт Бен-Гурион, откуда вылетит в Москву.
Благодатный огонь сходит в Великую субботу накануне Пасхи в Кувуклии — часовне в центре храма Гроба Господня. Там находится почитаемая христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.