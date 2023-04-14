Россиянка отсудила более 100 тысяч рублей за шум в трубах отопления

В Тюмени женщина отсудила у управляющей компании «Фаворит» более 100 тысяч рублей за шум в трубах отопления. Об этом сообщается на сайте объединенной пресс-службы судебной системы региона.

Летом 2021 года женщина переехала в многоквартирный дом по улице Широтной, собственником квартиры в котором она является. С сентября, когда включили отопление она стала слышать шум.

Спустя время женщина обратилась в УК с заявкой на проверку работы системы отопления, но компания не стала ничего делать.

После завершения отопительного сезона шум исчез, но в 2022 году осенью он вернулся и она приняла решение подать иск в суд, который назначил экспертизу. По ее итогам, было установлено, что показатели уровней звукового давления от работы инженерно-технологического оборудования превышают предельно допустимые уровни.