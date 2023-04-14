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Россиянка отсудила более 100 тысяч рублей за шум в трубах отопления

В Тюмени женщина отсудила у управляющей компании «Фаворит» более 100 тысяч рублей за шум в трубах отопления. Об этом сообщается на сайте объединенной пресс-службы судебной системы региона.

Россиянка отсудила более 100 тысяч рублей за шум в трубах отопления
© РИА Новости

Летом 2021 года женщина переехала в многоквартирный дом по улице Широтной, собственником квартиры в котором она является. С сентября, когда включили отопление она стала слышать шум.

Спустя время женщина обратилась в УК с заявкой на проверку работы системы отопления, но компания не стала ничего делать.

После завершения отопительного сезона шум исчез, но в 2022 году осенью он вернулся и она приняла решение подать иск в суд, который назначил экспертизу. По ее итогам, было установлено, что показатели уровней звукового давления от работы инженерно-технологического оборудования превышают предельно допустимые уровни.

На основе этого суд обязал УК устранить шум в трубах отопления и выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей, штраф в размере 25 тысяч рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 30 тысяч рублей и госпошлину в 600 рублей. Решение суда пока не вступило в силу.

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