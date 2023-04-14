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Экскурсии для школьников на ведущие предприятия планируют запустить с сентября

Минпросвещения планирует запустить экскурсии для школьников на ведущие предприятия РФ с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщила в пятницу ТАСС заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Татевик Карабекян на совещании по вопросам развития сети инженерных классов судостроительного профиля в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.

Для школьников запустят экскурсии на ведущие предприятия
© РИА Новости

"Мы сейчас ведем работу над тем, чтобы организовать экскурсии школьников на предприятия. Нас уже поддержали РЖД, Ростех и другие предприятия. <…> В ряде субъектов это уже работает, но как единая модель, которая уже принята Министерством просвещения, мы планируем, что массово это будет запущенно с 1 сентября 2023 года", - сказала Карабекян.

Карабекян отметила важность того, что школьники могут участвовать в чемпионатном движении профессионального мастерства. Был запущен чемпионат "Профессионалы", где активное участие принимают работодатели.

"Мы вместе с ними выстраиваем конкурсные задания, школьники от 14 лет могут участвовать в таких чемпионатах, а по итогу проходить стажировки на предприятиях. То есть это даже больше, чем экскурсия", - уточнила представитель Минпросвещения.

Она напомнила, что Министерством просвещения представлена единая модель профориентации, она включает в себя несколько направлений: профильные предпрофессиональные классы, профориентацию во время уроков и внеурочную деятельность, которую включает в себя различные мастер-классы, а также экскурсии на предприятия.

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