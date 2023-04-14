Для школьников запустят экскурсии на ведущие предприятия

"Мы сейчас ведем работу над тем, чтобы организовать экскурсии школьников на предприятия. Нас уже поддержали РЖД, Ростех и другие предприятия. <…> В ряде субъектов это уже работает, но как единая модель, которая уже принята Министерством просвещения, мы планируем, что массово это будет запущенно с 1 сентября 2023 года", - сказала Карабекян.