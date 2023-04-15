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Патриарх Кирилл призвал верующих встретить Пасху в духовной сосредоточенности

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя пожелал всем верующим провести Великую субботу мирно и в духовной сосредоточенности, без житейской суеты и "не вступая в распри", чтобы достойно подготовиться к предстоящей встрече праздника Пасхи.

Патриарх Кирилл призвал верующих встретить Пасху в духовной сосредоточенности
© ТАСС

В Великую субботу в храмах вспоминают погребение Иисуса Христа и его сошествие в ад, а также готовятся встретить Воскресение Христово. Священнослужители освящают куличи, яйца и другую пасхальную пищу.

"Для того чтобы Пасха Христова не была омрачена, мы этот день должны провести разумно. Нужно стараться не вовлекать себя в повседневную суету настолько, чтобы устать, утомиться, может быть, даже на кого-то озлобиться. <...> Мое предпасхальное пожелание каждому в том, чтобы сегодня хранить себя особенно - свой внутренний мир, свои мысли, избегать пустых, ненужных и особенно несущих для других людей что-то нехорошее, неправильное слов", - сказал патриарх в проповеди.

При этом он процитировал слова из песнопения богослужения Великой субботы о том, что в этот день должна молчать "всяка плоть человеча".

"Да поможет нам Господь с чистым сердцем и очищенной покаянием совестью войти в радость Его пресветлого Воскресения", - заключил предстоятель РПЦ.

Торжественные пасхальные богослужения в православных храмах по случаю праздника Воскресения Христова начнутся в ночь на 16 апреля.

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