Патриарх Кирилл призвал верующих встретить Пасху в духовной сосредоточенности

"Для того чтобы Пасха Христова не была омрачена, мы этот день должны провести разумно. Нужно стараться не вовлекать себя в повседневную суету настолько, чтобы устать, утомиться, может быть, даже на кого-то озлобиться. <...> Мое предпасхальное пожелание каждому в том, чтобы сегодня хранить себя особенно - свой внутренний мир, свои мысли, избегать пустых, ненужных и особенно несущих для других людей что-то нехорошее, неправильное слов", - сказал патриарх в проповеди.