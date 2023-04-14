Раскрыт лучший город России для отдыха с детьми на майские праздники

Лучшим направлением для отдыха с детьми на майские праздники, по мнению россиян, стал Санкт-Петербург, его доля составила 20,5 процента от всех бронирований отелей в стране. Такие данные раскрывает издание «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

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Вторым самым популярным городом, по информации сервиса, оказался Сочи, там проведут праздники 15 процентов путешественников. Тройку лидеров замыкает Москва, которой отдали предпочтение 14,5 процента отдыхающих. В списке также значатся Калининград (5,7), Казань (3,2), Нижний Новгород (2,7), Волгоград (1,8), Ярославль (1,7), Владивосток (1,6) и Псков (1,5).

В OneTwoTrip заключили, что в сравнении с прошлым годом россиян, путешествующих с детьми, стало на 57,1 процента больше. Семьи с детьми чаще всего бронируют отели на четыре-семь дней.