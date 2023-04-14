Онищенко предостерег от объедания при выходе из Великого поста

При выходе из Великого поста не стоит воспринимать Пасху как возможность наброситься на мясо и есть до потери сознания. Такой совет православным бывший депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко дал в эфире радио Sputnik.

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По его словам, для безболезненного выхода из поста необходимо соблюдать ряд простых традиционных правил, возраст которых насчитывает более тысячи лет.

«Традиция разговения какая: есть три главных блюда — кулич, от него надо отъесть небольшой кусочек; второе блюдо, которое надо испробовать — это яйцо пасхальное, его не десятками надо съедать, а пол-яйца или одно целое яйцо съесть; и третье блюдо, которое нужно попробовать — это пасха, которая готовится из творога», — указал эксперт.

Онищенко заметил, что тот, кто в действительности постился, не будет «кушать от пуза», а, напротив, соблюдет традиции и плавно войдет в процесс.