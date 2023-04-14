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43 минуты назад

В МЧС заявили о наступлении пожароопасного сезона в 58 регионах России

Говорит Москва

Особый противопожарный режим введён в 17 субъектах.

В МЧС заявили о наступлении пожароопасного сезона в 58 регионах России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что ситуация с природными пожарами находится на личном контроле главы МЧС Александра Куренкова.

«В некоторых регионах уже установились высокие температуры, нет осадков. Но жаркая пора ещё впереди. В прошлом году ликвидировано 12,5 тысячи природных пожаров, в 50 населённых пунктах пострадало жильё из-за неконтролируемого пала травы. Все помнят непростую ситуацию в Курганской области и Зауралье. Поэтому призываю каждого задуматься о возможных последствиях», — приводит слова министра пресс-служба МЧС.

Спасатели напомнили, что в условиях особого противопожарного режима нарушителям грозит штраф в 20 тысяч рублей. Для должностных лиц его размер составит до 60 тысяч, для юрлиц — до 800 тысяч.

Общество,Александр Куренков,
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