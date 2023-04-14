В МЧС заявили о наступлении пожароопасного сезона в 58 регионах России

«В некоторых регионах уже установились высокие температуры, нет осадков. Но жаркая пора ещё впереди. В прошлом году ликвидировано 12,5 тысячи природных пожаров, в 50 населённых пунктах пострадало жильё из-за неконтролируемого пала травы. Все помнят непростую ситуацию в Курганской области и Зауралье. Поэтому призываю каждого задуматься о возможных последствиях», — приводит слова министра пресс-служба МЧС.