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32 минуты назад

Во Внуково объяснили появление прямого рейса в Грузию

Елена Прошина

Прямые рейсы в Грузию не возобновляются, появление такого маршрута на табло аэропорта Внуково от авиакомпании Georgian Airways является техническим сбоем. Об этом «Газете.ru» сообщила пресс-служба аэропорта.

Во Внуково объяснили появление прямого рейса в Грузию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В расписании Международного аэропорта Внуково изменений нет. На данный момент зафиксирован технический сбой на табло. Предпринимаются все необходимые меры для его устранения», — рассказали во Внуково.

В настоящее время рейс в аэропорт Тбилиси пропал из онлайн-табло.

Ранее в расписании на сайте Внуково появился прямой рейс из Москвы в Грузию. В качестве периода указывалось 18 апреля — 28 октября 2023 года.

Напомним, что между Россией и Грузией нет авиасообщения с лета 2019 года.

Общество,Международный аэропорт Внуково,
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