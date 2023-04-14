Во Внуково объяснили появление прямого рейса в Грузию

Прямые рейсы в Грузию не возобновляются, появление такого маршрута на табло аэропорта Внуково от авиакомпании Georgian Airways является техническим сбоем. Об этом «Газете.ru» сообщила пресс-служба аэропорта.

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«В расписании Международного аэропорта Внуково изменений нет. На данный момент зафиксирован технический сбой на табло. Предпринимаются все необходимые меры для его устранения», — рассказали во Внуково.

В настоящее время рейс в аэропорт Тбилиси пропал из онлайн-табло.

Ранее в расписании на сайте Внуково появился прямой рейс из Москвы в Грузию. В качестве периода указывалось 18 апреля — 28 октября 2023 года.