Bloomberg: мир может поразить пандемия нового опасного вируса

Bloomberg: через десять лет мир может поразить пандемия нового опасного вируса
Через десять лет мир может поразить пандемия нового опасного вируса, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, вероятность наступления пандемии в следующем десятилетии — 27,5%. Это связано с изменением климата и увеличением количества международных поездок.
Ранее президент США Джо Байден отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом сообщил Белый дом.
Режим чрезвычайной ситуации был введен в США 31 января 2020 года и несколько раз продлевался. Он истекал 11 апреля. Изначально его хотели продлить еще на месяц, но Конгресс США одобрил законопроект о немедленном прекращении режима ЧС.
Американская газета The Washington Post 23 марта писала, что администрация США в мае собирается распустить команду по реагированию на коронавирус, состоящую из трех десятков сотрудников, из-за спада пандемии «в американских больницах и умах избирателей».