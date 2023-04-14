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Bloomberg: через десять лет мир может поразить пандемия нового опасного вируса

Через десять лет мир может поразить пандемия нового опасного вируса, сообщает Bloomberg.

Bloomberg: мир может поразить пандемия нового опасного вируса
© РИА Новости

По данным агентства, вероятность наступления пандемии в следующем десятилетии — 27,5%. Это связано с изменением климата и увеличением количества международных поездок.

Ранее президент США Джо Байден отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом сообщил Белый дом.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в США 31 января 2020 года и несколько раз продлевался. Он истекал 11 апреля. Изначально его хотели продлить еще на месяц, но Конгресс США одобрил законопроект о немедленном прекращении режима ЧС.

Американская газета The Washington Post 23 марта писала, что администрация США в мае собирается распустить команду по реагированию на коронавирус, состоящую из трех десятков сотрудников, из-за спада пандемии «в американских больницах и умах избирателей».

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