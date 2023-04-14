Bloomberg: мир может поразить пандемия нового опасного вируса

Через десять лет мир может поразить пандемия нового опасного вируса, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, вероятность наступления пандемии в следующем десятилетии — 27,5%. Это связано с изменением климата и увеличением количества международных поездок.

Ранее президент США Джо Байден отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом сообщил Белый дом.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в США 31 января 2020 года и несколько раз продлевался. Он истекал 11 апреля. Изначально его хотели продлить еще на месяц, но Конгресс США одобрил законопроект о немедленном прекращении режима ЧС.