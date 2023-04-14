Маск поддержал пожизненное заключение для меняющих пол детям родителей

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал инициативу губернатора Флориды Рона Десантиса о пожизненном заключении родителей и врачей, которые проводят несовершеннолетним детям операции по смене пола. Об этом он написал у себя в Twitter-аккаунте.

«Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как он станет взрослым, должен отправиться в тюрьму на всю жизнь», — гласит пост Маска.

Ранее Десантис выступил за запрет на прохождение несовершеннолетними процедур по смене пола и пожизненное заключение родителей и врачей, которые решаться сделать это.