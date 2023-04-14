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7 минут назад

Маск поддержал пожизненное заключение для меняющих пол детям родителей

Елена Прошина

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал инициативу губернатора Флориды Рона Десантиса о пожизненном заключении родителей и врачей, которые проводят несовершеннолетним детям операции по смене пола. Об этом он написал у себя в Twitter-аккаунте.

Маск поддержал пожизненное заключение для меняющих пол детям родителей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как он станет взрослым, должен отправиться в тюрьму на всю жизнь», — гласит пост Маска.

Ранее Десантис выступил за запрет на прохождение несовершеннолетними процедур по смене пола и пожизненное заключение родителей и врачей, которые решаться сделать это.

Теперь во Флориде нельзя менять пол детям. Кроме того медицинский совет штата ввел запрет на использование блокаторов полового созревания, гормональной терапии или хирургических операций для лечения гендерной дисфории у лиц моложе 18 лет.

Общество,Рон Десантис,Илон Маск,SpaceX,
18+
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