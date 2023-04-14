Гидрометцентр: В Сибирь и на Урал вернулась зима
В Екатеринбург накануне вернулась зима: с утра было почти по-летнему тепло, но уже к шести вечера пошел снег и резко похолодало. По прогнозу синоптиков, мороз продержится в Сибири и на Урале еще несколько дней.
- Очень холодная погода придет сначала на юго-восток европейской части России, а затем переместиться на Урал и на юг Западной Сибири. Существенное понижение температуры ожидается в Омской, Томской и Тюменской областях: она будет ниже нормы на 8-13 градусов, - рассказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
И если на большинстве территорий термометры покажут 10-15 градусов (что, конечно, тоже слишком холодно для середины апреля), то в Красноярском крае местами ночью будет до минус 25-30, возможен порывистый ветер до 25 метров в секунду.
Не обойдется и без такого проявления непогоды, как мокрый снег - он пройдет в Алатйском крае и в Хакасии.
Екатеринбургу и Челябинску пообещали 5-10 градусов мороза в темное время суток и около ноля днем.
- В пятницу в Челябинской области будет замерзающий дождь, переходящий в снег, а в субботу - сильный снег. Кроме того, прогнозируется гололед и ветер до 20-25 метров в секунду, - добавил главный синоптик.
Европейскую часть России, кстати, апрель тоже не порадует: в Волгоградской и Астраханской областях ртутный столбик опустится до отметки минус три градуса, а в Ростовской области - до минус четырех. Также ожидаются обильные осадки и опасное повышение уровня рек.