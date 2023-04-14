В Сибирь и на Урал вернулась зима

В Екатеринбург накануне вернулась зима: с утра было почти по-летнему тепло, но уже к шести вечера пошел снег и резко похолодало. По прогнозу синоптиков, мороз продержится в Сибири и на Урале еще несколько дней.

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- Очень холодная погода придет сначала на юго-восток европейской части России, а затем переместиться на Урал и на юг Западной Сибири. Существенное понижение температуры ожидается в Омской, Томской и Тюменской областях: она будет ниже нормы на 8-13 градусов, - рассказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

И если на большинстве территорий термометры покажут 10-15 градусов (что, конечно, тоже слишком холодно для середины апреля), то в Красноярском крае местами ночью будет до минус 25-30, возможен порывистый ветер до 25 метров в секунду.

Не обойдется и без такого проявления непогоды, как мокрый снег - он пройдет в Алатйском крае и в Хакасии.

Екатеринбургу и Челябинску пообещали 5-10 градусов мороза в темное время суток и около ноля днем.

- В пятницу в Челябинской области будет замерзающий дождь, переходящий в снег, а в субботу - сильный снег. Кроме того, прогнозируется гололед и ветер до 20-25 метров в секунду, - добавил главный синоптик.