Нецензурная брань в эфире обернулась для Норкина заявлением в Роскомнадзор

Нецензурная брань в эфире «Места встречи» обернулась для Норкина заявлением в Роскомнадзор
Недавний выпуск общественно-политического шоу «Место встречи» завершился крупным скандалом с участием ведущего Андрея Норкина. На журналиста было написано заявление в Роскомнадзор из-за нецензурной брани в прямом эфире.
Уточняется, что матерное слово было произнесено в ходе спора с активистом Виталием Бородиным. Гость ток-шоу повздорил с телеведущим из-за Лии Ахеджаковой, которую первый ранее обвинял в госизмене. После словесной перепалки приглашенный спикер решил покинуть студию. В это время Норкин и высказался нецензурно, комментируя слова оппонента.
О решении написать заявление в РКН Бородин сообщил у себя в Telegram. Также он назвал журналиста «сомнительным патриотом», который «затыкает рты» гостям программы.