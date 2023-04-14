Нецензурная брань в эфире обернулась для Норкина заявлением в Роскомнадзор

Недавний выпуск общественно-политического шоу «Место встречи» завершился крупным скандалом с участием ведущего Андрея Норкина. На журналиста было написано заявление в Роскомнадзор из-за нецензурной брани в прямом эфире.

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Уточняется, что матерное слово было произнесено в ходе спора с активистом Виталием Бородиным. Гость ток-шоу повздорил с телеведущим из-за Лии Ахеджаковой, которую первый ранее обвинял в госизмене. После словесной перепалки приглашенный спикер решил покинуть студию. В это время Норкин и высказался нецензурно, комментируя слова оппонента.