Эксперт оценил идею ввести «дни без рекламы» на телевидении

Вся реклама, которую показывают по телевидению, проходит несколько фильтров. Сначала ее фильтрует сам рекламодатель, чтобы не нарушать Закон о рекламе, в котором содержатся достаточно суровые правила. Дальше фильтрует агентство, которое размещает эту рекламу. Там очень сильные команды профессиональных юристов. Третий фильтр - это cейлз-хаус - та организация, которая непосредственно продает каналам уже отформатированную рекламу. И самый суровый фильтр - это юридическая команда самого телеканала. В связи с этим возникает вопрос: если реклама, на которую есть жалобы, как говорит уважаемый депутат, не соответствует требованиям Закона о рекламе, то каким образом она попадает в эфир?



Если реклама соответствует жестким требованиям закона, то, очевидно, или люди были введены в заблуждение, или они что-то не так поняли. Бывает такое, что некоторые граждане неправильно воспринимают рекламу. Они ее воспринимают буквально. Но то, что называться "рекламой", не называется "правдой". Это просто реклама - информация, ориентированная на продвижение товаров и услуг. И она использует тот набор средств, которые разрешены законодательством. Если что-то выходит за рамки разрешенного, то ни один из уже упомянутых фильтров не должен это пропустить. Конечно, бывают оплошности. Но кто их не допускает? Однако какие-то вопиющие случаи трудно вспомнить.

Вячеслав Черняховский Академик Российской академии рекламы