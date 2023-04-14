Эксперт оценил идею ввести «дни без рекламы» на телевидении
Академик Российской академии рекламы Вячеслав Черняховский в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу первого заместителя председателя комитета Государственной думы по просвещению Яны Лантратовой ввести "дни без рекламы" на российском телевидении в памятные даты, такие как День Победы или День защитника Отечества.
Ранее, Лантратова указывала, что к ней неоднократно обращались представители ветеранских и патриотических общественных организаций по поводу неэтичности и несоответствия коммерческих рекламных роликов, которые показывают в памятные даты, общему посылу сетки вещания. Об этом сообщало РИА Новости со ссылкой на копию письма парламентария к руководителю Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Специалист отметил, что в настоящее время телевидение в значительной степени зависит от тех денег, которые каналы получают за показ рекламы. Без этих средств им очень трудно существовать, поскольку "в нынешних условиях там каждая копейка на счету".
Вся реклама, которую показывают по телевидению, проходит несколько фильтров. Сначала ее фильтрует сам рекламодатель, чтобы не нарушать Закон о рекламе, в котором содержатся достаточно суровые правила. Дальше фильтрует агентство, которое размещает эту рекламу. Там очень сильные команды профессиональных юристов. Третий фильтр - это cейлз-хаус - та организация, которая непосредственно продает каналам уже отформатированную рекламу. И самый суровый фильтр - это юридическая команда самого телеканала. В связи с этим возникает вопрос: если реклама, на которую есть жалобы, как говорит уважаемый депутат, не соответствует требованиям Закона о рекламе, то каким образом она попадает в эфир?
Если реклама соответствует жестким требованиям закона, то, очевидно, или люди были введены в заблуждение, или они что-то не так поняли. Бывает такое, что некоторые граждане неправильно воспринимают рекламу. Они ее воспринимают буквально. Но то, что называться "рекламой", не называется "правдой". Это просто реклама - информация, ориентированная на продвижение товаров и услуг. И она использует тот набор средств, которые разрешены законодательством. Если что-то выходит за рамки разрешенного, то ни один из уже упомянутых фильтров не должен это пропустить. Конечно, бывают оплошности. Но кто их не допускает? Однако какие-то вопиющие случаи трудно вспомнить.Вячеслав Черняховский Академик Российской академии рекламы
Эксперт допустил, что в памятный день человек, находясь в определенном психоэмоциональном состоянии, может включить телевизор и увидеть там рекламу, которая по своей тональности абсолютно не будет совпадать с его настроением.
"Но такое может произойти и в любой другой день. Например, около 30 лет назад, когда рекламу только начинали показывать по ТВ, были случаи, когда люди звонили, писали письма на телевидение и жаловались. Мол, вы показываете рекламу товара, а я не могу позволить себе его купить. Такая реклама их раздражала. Но это уже издержки, тут ничего не попишешь", — сказал Черняховский.
Он призвал разделять инициативу по полному отказу от демонстрации рекламы в памятные даты и по введению этических критериев для нее.
"Когда станет понятно, какие именно претензии и требования предъявляют к рекламе, которую демонстрируют в памятные даты, когда будет более конкретное предложение, тогда этот вопрос можно будет обсуждать более подробно... Когда-то одна из фракций в Госдуме уже пыталась ограничить показ рекламы в выходные и праздничные дни. И хотя в проекте тогда говорилось, что дополнительные расходы бюджета не потребуются, на самом деле это провоцировало выделение огромных средств, чтобы поддержать жизнеобеспечение телеканалов. Эта инициатива была отклонена. Так что такие предложения периодически появляются, но пока что в форму конкретного законопроекта они не были облачены, пока их можно рассматривать только как пожелания", — заключил собеседник.
Ранее россияне в ходе опроса рассказали, какая реклама их раздражает больше всего. Так, треть граждан страны назвала самой раздражающей рекламой вставки в начале и середине видеороликов. Автоматический обзвон ботами не нравится 26% респондентов, а всплывающая реклама — 20%. В список самых раздражающих материалов также вошли уведомления в телеграме, тизерная реклама с жёлтыми заголовками и вирусные ролики.