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В Кремле рассказали, что Путин будет делать на Пасху

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 15 апреля Владимир Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле рассказали, что Путин будет делать на Пасху
© globallookpress.com

Также Песков рассказал, что на праздничном столе у Путина будут пасхальные куличи и яйца — «как у всех людей, как у всех христиан», передает ТАСС.

На вопрос, как проходит пасхальное воскресенье в семье Пескова, пресс-секретарь президента ответил, что празднует так же, «как и все православные».

Путин традиционно посещает храм Христа Спасителя на Пасху. Лишь в 2000 году Путин участвовал в пасхальной службе в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, а в 2003-м он побывал на пасхальном богослужении в Свято-Никольском соборе в Душанбе во время официального визита.

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