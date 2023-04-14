В Кремле рассказали, что Путин будет делать на Пасху

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 15 апреля Владимир Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Песков рассказал, что на праздничном столе у Путина будут пасхальные куличи и яйца — «как у всех людей, как у всех христиан», передает ТАСС.

На вопрос, как проходит пасхальное воскресенье в семье Пескова, пресс-секретарь президента ответил, что празднует так же, «как и все православные».