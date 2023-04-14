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Козловский выйдет на сцену в Петербурге после просьб отменить его спектакль

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Российский актер и режиссер Данила Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге в спектаклях «Гамлет» и «Коварство и любовь». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей театра.

Козловский выйдет на сцену в Петербурге после просьб отменить его спектакль
© РИА Новости

В театре уточнили, что информации об отменах показов нет, и эти спектакли всегда играются одним составом. При этом пока следующих дат, когда будут показаны эти спектакли, не запланировано.

10 апреля депутат Госдумы Дмитрий Гусев попросил министра культуры Ольгу Любимову рассмотреть возможность отмены в России выступлений Козловского из-за его высказываний о специальной операции России на Украине.

Ранее глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин ответил на просьбу депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова запретить актеру Даниле Козловскому участвовать в постановках петербургского Малого драматического театра. Болтин напомнил, что драмтеатр не находится в ведении Комитета по культуре Петербурга.

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