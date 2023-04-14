Эксперты рассказали, с помощью чего можно украсить пасхальный кулич

Редакторы Food.ru предложили несколько вариантов украшения куличей. Так, можно добавить на глазурь орехи и сухофрукты, обернуть низ кулича куском пергамента и закрепить низ шпагатом.

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Также на глазурь можно добавить меренгу, её стоит выложить шапочками или волнами. Кроме того, можно слегка опалить меренгу сверху газовой горелкой.

Ещё на пасхальный кулич сверху укладывают безе и кружево, ленты.

На верхушке также располагают сухоцветы или живые цветы, еловые веточки, розы или фиалки.

Украшением могут послужить и ягоды – клубника, голубика, ежевика или малина.