Эксперты рассказали, с помощью чего можно украсить пасхальный кулич
Редакторы Food.ru предложили несколько вариантов украшения куличей. Так, можно добавить на глазурь орехи и сухофрукты, обернуть низ кулича куском пергамента и закрепить низ шпагатом.
Также на глазурь можно добавить меренгу, её стоит выложить шапочками или волнами. Кроме того, можно слегка опалить меренгу сверху газовой горелкой.
Ещё на пасхальный кулич сверху укладывают безе и кружево, ленты.
На верхушке также располагают сухоцветы или живые цветы, еловые веточки, розы или фиалки.
Украшением могут послужить и ягоды – клубника, голубика, ежевика или малина.
Ещё можно добавить пряники, кремовые цветы или фигурный шоколад.