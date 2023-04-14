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Керченскую паромную переправу временно закрыли

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Утром в пятницу, 14 апреля, работу Керченской паромной переправы временно остановили. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на местное управление МЧС.

Керченскую паромную переправу временно закрыли
© РИА Новости

Переправа была закрыта в 11:10 по техническим причинам - в порту «Кавказ» начали техническое обслуживание причала.

В понедельник, 10 апреля, Керченская переправа дважды приостанавливала работу.

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Временно закрыть переправу тогда пришлось из-за непогоды. Скорость ветра в тот день достигала 17 метров в секунду.

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