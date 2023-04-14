Керченскую паромную переправу временно закрыли
Утром в пятницу, 14 апреля, работу Керченской паромной переправы временно остановили. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на местное управление МЧС.
Переправа была закрыта в 11:10 по техническим причинам - в порту «Кавказ» начали техническое обслуживание причала.
В понедельник, 10 апреля, Керченская переправа дважды приостанавливала работу.
Временно закрыть переправу тогда пришлось из-за непогоды. Скорость ветра в тот день достигала 17 метров в секунду.