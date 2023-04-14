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45 минут назад

Вайкуле заявила, что Пугачева не спонсирует ВСУ из-за отсутствия денег

Никита Бородкин

Певица Лайма Вайкуле прокомментировала новость о том, что Аллу Пугачеву проверяют на предмет спонсирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает StarHit.

Вайкуле заявила, что Пугачева не спонсирует ВСУ из-за отсутствия денег
Фото: ТАССТАСС

По словам Вайкуле, Примадонна имеет право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению, однако сейчас она не может отправить деньги украинской армии, поскольку не работает.

«Я правда знаю, что она ничего такого не делала. Она же не работает, вы знаете об этом? Откуда она возьмет деньги на то, чтобы кому-то отправлять?» — отметила исполнительница.

Она призвала оставить в покое семью Пугачевой и других покинувших Россию артистов.

Напомним, что 12 апреля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал генерального прокурора Игоря Краснова проверить, не спонсирует ли Пугачева украинскую армию. Кроме того, его проект установил иностранное финансирование певицы. Отдельно следователи проверят Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова.

Общество,Шоу-бизнес,Виталий Бородин,Игорь Краснов,Никита Пресняков,Кристина Орбакайте,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,
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