Вайкуле заявила, что Пугачева не спонсирует ВСУ из-за отсутствия денег

Певица Лайма Вайкуле прокомментировала новость о том, что Аллу Пугачеву проверяют на предмет спонсирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает StarHit.

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По словам Вайкуле, Примадонна имеет право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению, однако сейчас она не может отправить деньги украинской армии, поскольку не работает.

«Я правда знаю, что она ничего такого не делала. Она же не работает, вы знаете об этом? Откуда она возьмет деньги на то, чтобы кому-то отправлять?» — отметила исполнительница.

Она призвала оставить в покое семью Пугачевой и других покинувших Россию артистов.