ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил почти 80%

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,7% участников опроса (минус 0,7 п. п. за последнюю неделю), уровень одобрения деятельности президента за это время снизился на 0,8 п. п. и составляет 77,1%", - отмечается в исследовании.