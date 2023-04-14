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26 минут назад

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил почти 80%

ТАСС

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 3 по 9 апреля, составляет почти 80%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу.

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил почти 80%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,7% участников опроса (минус 0,7 п. п. за последнюю неделю), уровень одобрения деятельности президента за это время снизился на 0,8 п. п. и составляет 77,1%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 54,1% опрошенных (плюс 0,3 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 54,9% респондентов (минус 0,3 п. п.). О доверии Мишустину заявили 63,5% (минус 0,2 п. п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,6% (минус 1 п. п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 31,3 % (минус 1,6 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 16,3% (минус 1,1 п. п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 7,8% (минус 1,3 п. п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 39,8% (минус 0,5 п. п. ), КПРФ - 10,3% (плюс 0,4 п. п.), ЛДПР - 8,9% (плюс 0,6 п. п.), "Справедливой России - За правду" - 5,5% (минус 0,2 п. п. ), "Новых людей" - 4,7% (без изменений за неделю).

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