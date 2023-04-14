Стрелков заявил о готовности к проверке на дискредитацию российской армии

«Если бы я искал счастливой старости и богатства, то не занимался бы общественно-публицистической деятельностью и жил бы хорошо, сидя в думском или вице-губернаторском кресле. Но я занимаюсь своей деятельностью не с целью обогатиться и прославиться. Я всегда готов к любой ответственности за свои слова. Граждане могут жаловаться, это их право. Могут жаловаться и на меня», — подчеркнул Стрелков.