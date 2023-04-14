Названы самые популярные книги на ярмарке "non/fictioNвесна"

Роман китайской писательницы Тянься Гуйюань "Восхождение фениксов", новая книга Ханьи Янагихары "До самого рая" и манга Тацуки Фудзимото "Человек-бензопила" стали самыми популярными книгами у посетителей прошедшей ярмарки "non/fictioNвесна". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе книжной сети "Читай-город" в пятницу.

Ярмарка интеллектуальной литературы "non/fictioNвесна" проходила в Гостином дворе в Москве с 6 по 9 апреля. Рейтинг топ-100 читательских предпочтений составлен на основе данных продаж "Читай-города", который представлял на "non/fictioNвесна" самый крупный торговый павильон.

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"Лидером продаж стал роман от популярной китайской писательницы Тянься Гуйюань "Восхождение фениксов" - эксклюзив от издательства "Эксмо" в павильоне "Читай-города". Тянься Гуйюань занимает первое место в списке топ-50 самых влиятельных писательниц китайской интернет-литературы. Успех книги о Древнем Китае предопределила атмосферная дорама на Netflix, которая стала одним из рейтинговых шоу года. На ярмарке книга продавалась по 1 экземпляру в 3 минуты", - рассказали в пресс-службе.

Второе место в рейтинге занял новый роман от автора бестселлера "Маленькая жизнь" Ханьи Янагихары. События в романе "До самого рая" - так называется третья и новая книга американской писательницы гавайского происхождения от издательства Corpus - разворачиваются в трех эпохах альтернативной истории.

"Очевидно, не только имя автора, но и возможность осмыслить взаимосвязь времени и судьбы человека через литературу тоже сыграла свою роль", - прокомментировали представители книжной сети.

Популярность комиксов и манги

Замыкает тройку лидеров рейтинга манга "Человек-бензопила", написанная и проиллюстрированная Тацуки Фудзимото. На русском языке она выходит в издательстве "Азбука". "Человек-бензопила" стала самым востребованным изданием на ярмарке в категории комиксов, манги и графических романов. В настоящее время общий тираж "Человека-бензопилы" превышает 20 млн экземпляров, а осенью 2022 года по манге вышла аниме-адаптация от японской анимационной студии MAPPA.

"Феномен комиксов продолжают изучать. Согласно последнему исследованию "Читай-города", аудиторию комиксов составляют люди от 14 до 55 лет - сегодня это самая широкая возрастная группа читателей. Такого многообразия по возрастам не представлено ни в одной книжной категории", - отметили в пресс-службе.

Среди трендов в читательских предпочтениях авторы рейтинга выделяют любовь к себе, комиксы и мангу, а также азиатские романы. Так, в первую десятку рейтинга также вошли бестселлер Ольги Примаченко "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя", роман японского писателя Сосэки Нацумэ "Ваш покорный слуга кот", комикс "Истребитель демонов" Коёхару Готогэ, "Чагин" Евгения Водолазкина и гид по психическому здоровью от Михаила Лабковского, Ольги Примаченко и Татьяны Мужицкой - "Зоопарк в твоей голове. 25 психологических синдромов, которые мешают нам жить".