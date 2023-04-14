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54 минуты назад

Россия и Китай подготовят соглашение, упрощающее поездки тургрупп

Елена Прошина

Представитель МИД России Алексей Климов заявил, что Россия и Китай готовят новое межправсоглашение, которое поможет упростить безвизовые поездки туристических групп. Об этом пишет РИА Новости.

Россия и Китай подготовят соглашение, упрощающее поездки тургрупп
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что документ предполагает сокращение минимального состава групп с пяти человек до трех, а также увеличение срока пребывания в стране без визы с 15 до 21 дня. Кроме того, планируется внедрить электронный документооборот.

По словам Климова, Москва намерена перезапустить соглашение о безвизовых поездках тургрупп, которое было приостановлено в период пандемии в 2020 году. Кроме того Россия и дальше настроена на продолжение работы с Китаем и достижение стойких договоренностей в визовом вопросе.

Представитель МИДа также отметил, что Москва и Пекин могут обеспечить восстановление масштабных двусторонних гуманитарных отношений, имеющих широкое значение для укрепления отношений двух стран.

Ранее сообщалось, что с начала года в Китае выдано почти 51 тыс. российских виз. Из этого число около 40% приходится на туристические визы.

Общество,Алексей Климов,МИД России,
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