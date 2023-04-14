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40 минут назад

В Госдуме объяснили снижение рождаемости в России

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Снижение рождаемости в России является последствием демографической ямы в 1990-х годах, считает первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Об этом она сообщила в интервью Ura.ru.

В Госдуме объяснили снижение рождаемости в России
Фото: Aditya Romansa / UnsplashAditya Romansa / Unsplash

«Как раз то самое поколение 90-х, которых родилось мало, а по своему возрасту они сейчас в активно-репродуктивном возрасте. Их становится с каждым годом меньше, потому что их рождалось тогда меньше», — пояснила депутат.

Она также напомнила о существовании различных программ, стимулирующих россиян к созданию семей с несколькими детьми.

В качестве примера Буцкая привела программу материнского капитала, подчеркнув, что благодаря ей в стране родилось 2,5 миллиона детей.

«Поддержка рождения сейчас, особенно второго ребенка, выходит снова на первый план», — резюмировала политик.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что сейчас идет обсуждение возможных дополнительных мер поддержки семей и рождаемости в стране. Ранее сообщалось, что рассматривается инициатива о начислении работающим женщинам ежемесячного пособия по уходу за ребенком вместе с зарплатой при условии выхода на работу до окончания срока декрета.

Общество,Татьяна Буцкая,Владимир Путин,Госдума,Горячая новость,
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